Parks and Recreation, Koronavirüs günlerinde geri dönüyor

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ABD'nin NBC kanalının dünyanın birçok ülkesinde milyonlar tarafından izlenen sitcom dizisi Parks and Recreation'ın yeni bir bölümü çekilecek.

Özel bölüm, Amy Poehler'ın canlandırdığı siyasetçi Leslie Knope karakterinin Koronavirüs günlerinde arkadaşlarıyla telekonferans yapmasını konu alacak.

The People'ın aktardığına göre dizinin final sezonunda yer alan tüm ana karakterler özel bölümde yer alacak. Chris Pratt (Andy Dwyer), Rob Lowe (Chris), Adam Scott (Ben Wyatt), Aubrey Plaza (April Ludgate), Aziz Ansari (Tom Haverford), Nick Offerman (Ron Swanson), Rashida Jones (Anne Perkins), Retta (Donna Meagle) ve Jim O’Heir (Jerry/Garry/Larry/Terry/Barry Gergich) ile birlikte izleyiciler bir kez daha Indiana eyaletinin Pawnee kasabasına dönecek.

Dizinin özel bölümünden elde edilecek gelir, ABD'de ihtiyacı olanlara yemek servisi yapan sivil toplum kuruluşu Feeding America'ya verilecek.

Dizini yaratıcısı Mike Schur, "Birçok insan gibi biz de ihtiyacı olanlar için para toplamanın bir yolunu arıyorduk ve bu karakterleri geri getirmenin yardımcı olabileceğini düşündük. Ekibe bir e-posta attım ve hepi bana 45 dakika içinde döndü" dedi.

Schur, "Eski Parks and Rec ekibi karantina altındaki Pawnee'deki hayattan 30 dakikalık bir kesit hazırladı. Umarız herkes beğenir ve bağış yapar" ifadelerini kullandı.

7 sezon süren Parks and Recreation dizisi, Pawnee kasabasındaki yerel hükûmet çalışanlarının günlük hayatını konu alıyordu.