Parkrtaki cinayetin zanlısı üç gün sonra yakalandı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde 23 yaşındaki Uğur Ürün, aralarında husumet bulunan Engin T. ile Alper Güneş\'le çıkan kavga sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Güneş tutuklanırken, Engin T. ise serbest bırakıldı.

Olay, geçen Cuma günü Fatih Mahallesi Batı Aydın Bulvarı\'ndaki Şehit Tolga Özmen Parkı\'nda meydana geldi. 37 yaşındaki Engin T. ile 26 yaşındaki Alper Güneş, parkta gezerken aralarında husumet bulunan Uğur Ürün ile karşılaşınca taraflar7 arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine parktaki büfeden aldıkları şişelerle birbirlerine vurmaya başlayan gençlerden Uğur Ürün ve Engin T. yaralandı. Kavgayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Engin T.\'ı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Olayı duyan Ürün\'ün yakınları ise kısa sürede olay yerine gelerek genci otomobille Aydın Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Ürün yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybederken, Engin T. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olaydan sonra kaçan Güneş\'in yakalanması için polis çalışma başlattı.

PARKA POMPALI SALDIRI

Dün öğlen saatlerinde olayın meydana geldiği parka gelen Uğur Ürün\'ün yakınları olduğu iddia edilen bir grup, pompalı tüfekle rast gelen ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Polis, parkın etrafında güvenlik önlemi aldı.

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturmaya yürüten polis, kaçan Alper Güneş\'in Germencik İlçesi\'nde olduğu bilgisine ulaştı. Önlem alan polis, şüpheliyi bugün öğlen saatlerinde Çay Kenarı Mevkii\'ndeki 09 DG 510 plakalı otomobilin içerisinde yakaladı. Güneş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanırken, Engin T. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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