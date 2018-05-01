Parkomat görevlisinin saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da tartıştığı parkomat görevlisinin saldırısına uğrayan Ebru Demirci (41), hastanelik oldu. Aldığı darbelerle kıyafeti yırtılan, kolyesi parçalanan kadın, yaşadıkları ağlayarak anlattı.

Olay, Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. 01 FJS 58 plakalı otomobilini yol kenarına park eden Ebru Demirci, alışveriş yapmak için bir mağazaya girdi. Kısa süre sonra dönen Demirci, parkomat görevlisini beklemeye başladı. Elindeki fişi, görevli Ekrem B.\'ye veren Demirci, \"Kaç dakikadır sizi bekliyorum, acil işim var\" dedi. İddiaya göre aralarında çıkan tartışma sonrası parkomat görevlisi Ekrem B., Ebru Demirci\'ye saldırdı. Neye uğradığını şaşıran, aldığı darbelerle yere düşen kadının tişörtü yırtıldı. Ekrem B. ise kadının boğazını sıkıp, boynundaki takılarını kopardı.

ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Bu sırada olayı gören çevredekiler, Demirci\'yi parkomat görevlisinin elinden kurtardı. Baygınlık geçiren Demirci, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Parkomat görevlisi ise kaçtı. Hastanedeki tedavisinin ardından konuşan Demirci, yaşadıkları ağlayarak anlattı. Demirci, \"Boğazımı o kadar çok sıktı ki altın kolyem parçalanmış. Üzerimi yırttı, sokak ortasında çırılçıplak kaldım. Şikayetçiyim\" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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