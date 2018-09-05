Parklardaki spor aletleri sakatlıklara yol açıyor

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE\'nin birçok kentinde, özellikle belediyeler tarafından açık alanlara yerleştirilen spor ve kondisyon aletleri, bilinçsiz kullanım sonucunda ciddi sakatlanmalara neden oluyor.

Belediyelerce parklara ve yeşil alanlara yerleştirilen spor ve kondisyon aletleri, vatandaşlara açık havada ücretsiz spor yapma imkanı sunuyor. Ancak bilinçsiz kullanıcılar için bu spor aletleri, tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, son 10 yılda, spor aletlerinin bilinçsiz kullanımına bağlı olarak yeni bir sakatlık grubu oluşmaya başladığını söyledi.

İzmir\'de spor aletleri kullanımı sonucunda adale, bel ve eklem zorlamaları şikayetiyle birçok hastanın kendisine başvurduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Köstem, \"Hiç uygun olmayan ortam ve koşullarda kişilerin bilinçsizce spor yapmalarına bağlı çok ciddi spor sakatlıkları meydana geliyor. Genellikle 50 yaş ve üzeri kişilerde bu sakatlanmalar daha fazla görülüyor. Kilo vermek, tansiyonunu veya diyabetini düşürmek isteyen 50 yaş ve üzeri kişiler, kondisyon aletlerinden yararlanmak istiyor. Menteşeli, makaralı aletler paslanmaz malzemeden yapılmadığı için kısa süre içinde paslanıyor. Beline rotasyon yaptırmak isteyen bir kişi, menteşenin dönmediğini fark etmesine rağmen hareketi tekrarlıyor ve sonucunda adale, bel ve eklem zorlamaları meydana geliyor. Yürüyüş sonrası deniz kenarındaki aletlerde çalışma yapmaya başlayanlar, zaten sıcak olan vücut ısısı nedeniyle denizden gelen rüzgarla birlikte tutuluyor\" dedi.

\'SADECE GERME BARLARI BULUNMALI\'

Düzenli spor yapmayan bir kişinin birdenbire bu aletleri kullanarak vücudunu zorladığında sakatlıkların kaçınılmaz olduğunu dile getiren Doç. Dr. Köstem, \"Vatandaşlar bu durumdan habersiz kondisyon aletlerini koymak istemeyen belediyelerin aleyhinde yazılar yazıyor. Halbuki belediye doğru bir şey yapıyor. Parklarda sadece germe yapmak için birtakım barlar bulunmalı. Temel sorun insanların spor yapacakları alan olmaması. Bunun için kent düzenlemesi yapılarak koşulların uygun hale getirmek gerekiyor\" diye konuştu.



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