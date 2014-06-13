Günümüzde ancak belirtileri görünür hale geldikten sonra farkedilebilen bir sinir hastalığı olan Parkinson’a erken teşhis koyabilecek test bulundu.

Yeni test beyindeki sinirsel bağlantıların gücünü kontrol edip Parkinson’a erken teşhis konulma olasılığını yüzde 85’e çekiyor.



Genellikle orta yaş hastalığı olarak bilinen ve tedavisiz iyileşmesi mümkün olmayan Parkinson hastalığı için bilim adamları ‘’6 Dakika Testi’’ni geliştiriyor. Günümüzde belirtileri görünmeden teşhis konulamayan hastalık için Oxford Üniversitesi yeni bir çözümle geldi.



Bulunan test ise, 6 dakika içerisinde beyindeki sinir bağlantılarınınn görüntülerini kaydediyor. Hastalığın ilk evrelerinde oluşan bağlantı zayıflıkları bu sayede farkedilip teşhis konuyor.



Nöroloji dergisinin yayınladığı çalışma, 6 dakika içerisinde 180 adet fotoğraf çekip zayıf bağlantıları tespit edebiliyor. Ayrıca test, yüksek bir kesinlik oranına da sahip. Beyni tarayan bu testin, hastalığın başlama ihtimalinin oluştuğu 50’li yaşlarda yapılması gerektiği söyleniyor.

Oxford Üniversitesi psikiyatrı Doktor Clare Mackay ‘’Şuan elimizde Parkinson’a erken teşhiş yapabilecek bir yöntem yok, bu test konusunda oldukça heyecanlıyız, sonuçlar güven verici’’ dedi. Günümüzde Parkinson’u teşhis edebilecek bir yöntem mevcut değil. Hastalık farkedilmesinden çok daha önce ilk semptomlarını gösteriyor. Mackey ise günümüzdeki bu durumun bizi 10 yıl geriden getirdiğini fakat bu testin bizi bir adım ileriye taşıyacağını, testin en kısa zamanda klinik olarak uygulanmasını temenni ettiğini belirtti.