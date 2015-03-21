T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Parkinson ilacı merhameti artırıyor

Bilim insdanları 'yapay merhamet hissi uyandıran' ilacın ileride acıma, pişmanlık, merhamet ve suçluluk hissi duyulmayan şizofreni gibi ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceğini belirtti

21 Mart 2015 23:39

Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacın merhamet hissini artırdığı ve kişileri eşitsizliğe daha duyarlı hale getirdiği belirlendi. Uzmanlara göre bu ilaç, şizofreni gibi ruh hastalıkları ve bağımlılık tedavisinde kullanılabilir.

Sonuçları "Current Biology" dergisinde yayımlanan araştırmada, beynin kişilik, sosyal davranış ve karar vermeden sorumlu bölümündeki (ön beyin) sinir sisteminin kimyasını değiştiren Parkinson ilacının etkisi gönüllüler üzerinde denendi.

Amerikalı bilim insanları araştırmada, bir gruba ön beyindeki ödül ve motivasyonla bağlantılı dopamin kimyasalının etkisini uzatan bu ilaç, diğer gruba ise içinde etken madde olmayan ilaç görünümlü bir madde (plasebo) verdi.

Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilacı içenlerin parasını yabancılarla diğer gruptan daha adil ve eşit şekilde paylaştığı gözlendi.

Bilim insanları "yapay merhamet hissi uyandıran" bu ilacın ileride acıma, pişmanlık, merhamet ve suçluluk hissi duyulmayan şizofreni gibi ruh hastalıkları ile ödül ve zevk mekanizmalarının etkin hale geldiği bağımlılıkların tedavisinde kullanılabileceğini belirtti. 

ETİKETLER

ilaçparkinson

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24