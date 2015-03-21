Parkinson ilacı merhameti artırıyor

Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacın merhamet hissini artırdığı ve kişileri eşitsizliğe daha duyarlı hale getirdiği belirlendi. Uzmanlara göre bu ilaç, şizofreni gibi ruh hastalıkları ve bağımlılık tedavisinde kullanılabilir.

Sonuçları "Current Biology" dergisinde yayımlanan araştırmada, beynin kişilik, sosyal davranış ve karar vermeden sorumlu bölümündeki (ön beyin) sinir sisteminin kimyasını değiştiren Parkinson ilacının etkisi gönüllüler üzerinde denendi.

Amerikalı bilim insanları araştırmada, bir gruba ön beyindeki ödül ve motivasyonla bağlantılı dopamin kimyasalının etkisini uzatan bu ilaç, diğer gruba ise içinde etken madde olmayan ilaç görünümlü bir madde (plasebo) verdi.

Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilacı içenlerin parasını yabancılarla diğer gruptan daha adil ve eşit şekilde paylaştığı gözlendi.

Bilim insanları "yapay merhamet hissi uyandıran" bu ilacın ileride acıma, pişmanlık, merhamet ve suçluluk hissi duyulmayan şizofreni gibi ruh hastalıkları ile ödül ve zevk mekanizmalarının etkin hale geldiği bağımlılıkların tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.