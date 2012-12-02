Parkinson ilacı eş cinsel yaptı!

Fransa'da yaşayan Didier Jambart, kullandığı Parkinson ilacının kendisini kumar bağımlısı ve eş cinsel yaptığını iddia etti.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Jambart'ın açtığı 7 yıldır süren dava sonucunda mahkeme, ilaç firmasını haksız bularak 197 bin Euro ödemeye mahkum etti.

Parkinson hastalığına yakalanmasının ardından 2003 yılında ilacı kullanmaya başlayan Jambart, eş cinsel ilişkiye ve kumara istek duymaya başladığı ifade etti.



Evli ve iki çocuk babası Jambart'ın bu yüzden 8 kez intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Kadın elbiseleri giyerek dolaşan Jambart'ın bir kere de tecavüze uğradı. Jambart bu tecavüze "ilginç" yaşam tarzının sebep olduğunu söyledi.



Davayı kazanmasının ardından mutluluğunu dile getiren Jambart, "En azından artık geceleri uyuyabileceğim. Bu olayın sonuçlanması 7 yıl sürdü ve hayatımızda büyük hasarlar yarattı. Bu para bizim için piyango gibi bir şey değil. Hiçbir şey kaybettiğim yılları ve acıları geri getirmeyecek." dedi.