Parkinson hastası tedavisi için sera kurdu

Gaziantep'te trikotaj işiyle uğraşan bir kişi Parkinson hastalığına yakalanınca, hayatının akışı değişti. Hastalığına iyi gelen taze baklayı istediği zaman bulamayan Mehmet Akif Özsoy, işini bırakarak sera kurdu ve taze bakla üretmeye başladı.



Parkinson hastası Mehmet Akif Ersoy (44), AA muhabirine yaptığı açıklamada Gaziantep ve İstanbul'da trikotaj sektöründe modern makinalarla üretim yaparken ve işinin çok iyi olduğu bir dönemde parkinson hastası olduğunu öğrendiğini söyledi.



Tıbbın tüm imkanlarını kullanarak tedavi olmaya çalıştığını, halen doktor kontrolleri ve ilaç kullanımının sürdüğünü anlatan Ersoy, "Hastalığıma taze baklanın iyi geldiğini öğrendim. Yaklaşık olarak her gün 100 gram taze bakla tüketmeye başladım. Ancak baklanın mutlaka taze olarak tüketilmesi gerekiyordu. Gaziantep'te yılda sadece 2 ay taze bakla bulabiliyordum. Bir süre Mersin'den ve İzmir'den taze bakla getirttim. Ancak, bu işin bu şekilde yürüyemeyeceğini anlayınca, sera kurarak, kendim üretmeye başladım."



Sera kurunca, trikotaj işini tamamen bıraktığını kaydeden Ersoy, şunları söyledi:

"Şimdi sadece kendi ihtiyacımı karşılamakla kalmıyor, benim gibi ihtiyacı olan hastalara da yardımcı oluyorum. 300 metrekarelik seramda, domates, biber, patlıcan gibi sebzeleri yetiştiriyorum."



'Hastalık çalışmaya engel değil'



Hastalığın çalışmaya engel olmadığını, her insanın gücü ölçüsünde bir şeyler yapabileceğini belirten Özsoy, şöyle devam etti:

"Evli ve 4 çocuk babasıyım. Sağlıklı olduğum yıllarda, işimi yapıyor ve iyi de para kazanıyordum. Gaziantep'te, bilgisayarlı trikotaj makinesi ile üretim yapan ilk üreticilerden biriyim. Ama, her şeyin başı sağlık. İşimi zorunlu olarak bıraktım. Ama aileme, çocuklarıma bakabilmek için hep çalışmayı düşündüm. Şimdi, hem serada üretim yaparak hastalığıma gerekli bitkiyi elde ediyorum, hem de fazlasını satarak geçimimi sürdürüyorum."

Özsoy, Gaziantep ikliminin sera için çok uygun olduğunu ve seracılığı burada yaygınlaştırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.