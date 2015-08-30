'Parkinson, beyindeki hücreleri aşırı ısıtıp öldürüyor'

Parkinson hastalığının beyin hücrelerinin yıpranmasına ve hücrelerin 'aşırı ısınan motor' gibi kendilerini tüketip erken ölümüne neden oldukları belirlendi.

Smitha Mundasad'ın BBC Türkçe'de yer alan haberine göre, Kanadalı araştırmacılar, bulguların beynin neden yalnızca küçük bölümlerinin hastalıktan etkilendiğini bulmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

Parkinson hastalığı, beynin bazı bölgelerindeki sinir hücrelerinin kaybıyla oluşuyor. Fakat bu hücrelerin zayıflığının nedeniyse gizemini koruyor.

Parkinson hastalığı çarpıntıya, hareketlerin yavaşlamasına, sırt tutulması ve kasların sertleşmesine neden oluyor.

Montreal Üniversitesi'nin fareler üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçları Current Biology adlı dergide yayımlandı.

Araştırmacılar, benzer beyin hücrelerinin aksine Parkinson rahatsızlığıyla bağlantılı olan sinir hücrelerinin (nöronlar) daha karmaşık ve daha çok sayıda dallara sahip olduklarını vurguluyor.

Enerji ihtiyacı

Bu hücreler ayrıca daha çok enerjiye ihtiyaç duyuyor ve bu ihtiyacı karşılarken de daha çok atık üretiyor.

Araştırmacılara göre, hücre ölümlerini bu atıkların birikimi tetikliyor.

Profesör Louis-Eric Trudeau, "Sürekli yüksek hızda çalışan bir motor gibi bu nöronların işleyebilmek için inanılmaz oranda enerji üretmeleri gerekiyor. Böylece kendilerini tüketiyorlar ve erken ölüyorlar" diyor.

Araştırma ekibi bulguların Parkinson'a dair daha iyi deneysel modeller üretilmesine ve yeni tedavi yöntemleri belirlenmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

Uzmanlar, hücrelerin enerji ihtiyacının düşürülmesine yardımcı olacak bir ilaç üretilebileceğini veya enerji verimliliğini artırabileceklerini belirtti.