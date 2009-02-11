Parkenin cazibesi

Doğanın tonlarını evinizle buluşturan, sıcak bir görünüm yaratan, çeşitli renk ve doku seçenekleri bulunan parkeler, zemin için ideal döşeme malzemelerinin başında
11 Şubat 2009 02:00
Doğanın tonlarını evinizle buluşturan, sıcak bir görünüm yaratan, çeşitli renk ve doku seçenekleri bulunan parkeler, zemin için ideal döşeme malzemelerinin başında geliyor
Zemin döşemelerinin vazgeçilmezi parkeler, aynı zamanda dekorasyonun da değişmez bir parçası. Doğru şekilde uygulandığında uzun yıllar kullanım imkânı sağlayan parkeler, kullanışlı olmalarının yanı sıra görsel anlamda da kullanıldıkları mekâna ayrıcalık katıyor.
Parke çeşitleri
Masif parke: Masif parke zemin döşemeleri arasında en çok tercih edileni… Ahşap ve uzun ömürlü olan masif parkeler, ısı ve ses izolasyonu da sağlıyor.
Lamine parke: Lamine parke, globalleşen dünyamızda ağaç çeşitlerinin azalmamasına bir nebze de olsa katkıda bulunuyor. Rutubete dayanıklılığı, hazır cilalı oluşu, geniş ürün yelpazesi ve montajının kolay olması bu parke çeşidinin artıları arasında yer alıyor.
Laminat parke: Diğer parke çeşitlerine göre, montajı hızlı ve kolay yapılabiliyor. Estetik ve modern olması avantajı... Sökülüp yeniden döşenebiliyor, ayrıca yüzeyinde koruyucu film, overley tabakası bulunmasından dolayı yoğun kullanıma maruz kalan mekanlarda da rahatlı kla tercih edilebilir.
Bambu parke: Bitki olması nedeniyle çevre dostu bir ham madde… Çalışma riski yok denilecek kadar az olmasına rağmen sertliği diğer ağaçlara oranla çok daha fazla. Bakımı ise oldukça rahat ve masrafsızdır
Parke uygulamadan önce Parkeyi, döşetmeyi düşündüğünüz tarihten en az iki hafta önce döşenecek mekana koyun. Döşeme yapacağınız zeminin düzgünlüğünden emin olun. Parke döşeyeceğiniz zeminin kuruluğuna önem verin. Zemin, istenen kuruluk derecesine gelmeden parkenizi döşetmeyin.
Uygulama sırasında Döşeme yapılacak ortamın ısısı 15 dereceden az olmalıdır. Parkenizde su esaslı tutkallar tercih edilmemelidir. Solvent ya da poliüreten esaslı tutkallar kullanılmalıdır. Parke döşemesi bittikten sonra en az 2 hafta boyunca parkelere sistre ve cila işlemi yapılmamalıdır. 2 hafta bekleme süresince parke yüzeyini naylon örtü kullanarak korumaya çalışmayın.
Laminat parkeyi döşerken Laminat parke uygulama kolaylığı ve estetik güzelliği ile en çok tercih edilen parke çeşididir. Parke seçerken gösterdiğiniz özeni döşeme sırasında da göstermeniz gerekiyor. Döşemede en önemli nokta; mekânın zemininin düz olup olmadığıdır. Zeminde bozuk yerler varsa bunların mutlaka düzeltilmesi gerekir.
Eğer zemin bozuk olursa döşeme sonrasında parkede oynama ve kabarmalarla karşılaşabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise yeni şap atılmış rutubet olan mekânlara parke döşetmemenizdir. Parke paketlerinin üzerinde markası ve modeline göre o paketteki laminat parkenin ne kadarlık bir alan kapladığı metrekare cinsinden yazar. Gelen paketleri sayarak alıp, artan sağlam paketleri sayarak teslim edin, hepsi bu...
Parke bakımında dikkat edilecekler
Kurumuş süt ve yiyecek lekeleri: Kurumuş süt ve yiyecek tabakalarını yüzeyden keskin bir bıçak yardımıyla çıkarabilirsiniz. Ancak zemini çizmemek için hafif bir şekilde kazımalısınız.
Topuk ve mobilya ayaklarının izleri: Zemindeki lekeye bulaşık teli ve ahşap zemin temizleyicisiyle silin. Leke çıkıp, kuruduktan sonra zemini cilalamanız yeterli olacaktır.
Küf lekeleri: Uygun havalandırma ile küf lekelerinin oluşmasını engelleyebilirsiniz.
Sigara yanıkları: Waxlı yüzeylerde bulaşık teli bu lekenin çıkmasına yarayacaktır. Bulaşık telini su ve sabunla hafifçe ıslatarak etkisinin artmasını sağlayabilirsiniz. Sonrasında zemindeki izi waxlayın. Yüzey cilalı ise yanık olan zemini keskin bir bıçak yardımı ile hafifçe kazıyın, cilanın kazındığı ve yok olduğu alana az miktarda cila uygulayın.
Yağ lekeleri: Hidrojen peroksitli bir pamuğu leke üzerine uygulayın. ‹kinci kat pamuğu bu defa amonyak emdirerek ilk uyguladığınız pamuğun üzerine yerleştirin. Leke yok olana kadar bu işlemi tekrarlayın.
Şap zemine parke döşerken
● Şap oldukça sıkı olarak dökülmüş olmalı ● Şap yeterince dinlendirilmiş ve kuru olmalı ● Şap çatlak olmamalı ● Şap üzerinde aşırı seviye farkı olmamalı ● Şap fazla pürüzlü olmamalı aksi halde yapıştırıcı israfına yol açar ● Şap temiz olmalı