Parkenin cazibesi

Doğanın tonlarını evinizle buluşturan, sıcak bir görünüm yaratan, çeşitli renk ve doku seçenekleri bulunan parkeler, zemin için ideal döşeme malzemelerinin başında geliyor



Zemin döşemelerinin vazgeçilmezi parkeler, aynı zamanda dekorasyonun da değişmez bir parçası. Doğru şekilde uygulandığında uzun yıllar kullanım imkânı sağlayan parkeler, kullanışlı olmalarının yanı sıra görsel anlamda da kullanıldıkları mekâna ayrıcalık katıyor.







Parke çeşitleri



Zemin döşemelerinin vazgeçilmezi parkeler, aynı zamanda dekorasyonun da değişmez bir parçası. Doğru şekilde uygulandığında uzun yıllar kullanım imkânı sağlayan parkeler, kullanışlı olmalarının yanı sıra görsel anlamda da kullanıldıkları mekâna ayrıcalık katıyor.

Masif parke:

Masif parke zemin döşemeleri arasında en çok tercih edileni… Ahşap ve uzun ömürlü olan masif parkeler, ısı ve ses izolasyonu da sağlıyor.





Lamine parke:

Lamine parke, globalleşen dünyamızda ağaç çeşitlerinin azalmamasına bir nebze de olsa katkıda bulunuyor. Rutubete dayanıklılığı, hazır cilalı oluşu, geniş ürün yelpazesi ve montajının kolay olması bu parke çeşidinin artıları arasında yer alıyor.



