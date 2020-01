Parke zeminli saha için 140 kilometre gidiyorlar

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

TÜRKİYE Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi C Grubu\'nda Burdur\'u temsil eden Gölhisar Belediyesi Basketbol Takımı, kentte parke zeminli salon olmadığı için iç saha maçlarını 140 kilometre uzaklıktaki Isparta\'da oynuyor.

Gölhisar Belediyespor, Türkiye Basketbol Federasyonu\'nun \'zemini parke olmayan salonlarda maç oynatılmaması\' kararı nedeniyle iç saha maçlarını Burdur\'da parke zeminli salon olmamasından dolayı 140 kilometre yolculuk ediyor. Gölhisar Belediyespor Antrenörü İsmail Davaz, bu karardan dolayı her maçlarını adeta deplasmanda oynadıklarını söyledi. İki yıldır yaşadıkları en büyük sıkıntının salon olduğunu anlatan Davaz, Burdur\'da parke zeminli salon bulunmadığını kaydetti.

İÇ SAHA MAÇLARI İÇİN 140 KİLOMETRE GİDİYORLAR

İsmail Davaz, \"Federasyon bu salonlarda maç oynanmasına izin vermiyor. Bundan dolayı iç saha maçlarımızı maalesef Gölhisar\'da oynayamıyoruz. Antrenmanları Burdur Hüsnü Bayer Spor Salonu\'nda yapıyoruz. Burdur merkezde de parke zeminli salon olmadığı için 140 kilometre mesafedeki Isparta\'da oynuyoruz\" dedi.

İç saha maçlarını Isparta\'da oynayarak sezonu tamamlayacaklarını, bunun zor şartlarda, imkansızlıklar içinde mücadele eden takıma büyük bir külfet getirdiğine değinen Davaz, \"En büyük dileğimiz salon sıkıntımıza çare bulunması\" diye konuştu.

Gölhisar Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi C Grubu\'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyespor, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Antalya Yıldızları Spor Kulübü, İzmir Menemen Belediyespor, İzmir Batı Makina Spor Kulübü ve Aydın Nazilli Belediyesi ile mücadele edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenmandan detay

- İsmail Davaz\'la röportaj

- Detay

FOTOĞRAFLI