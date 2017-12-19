Parka cesedi atılan bebeğin babası, DNA testiyle bulunacak

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te cesedi buzla valize konularak parka bırakılan Suriyeli 5 aylık Teymhim\'in annesi İhlas El Baho\'nun (26) çocuğunun babası olduğunu iddia ettiği Muhammet Hacar, bebeğin kendisinden olmadığını savunarak cenazeyi teslim almadı. Savcılık tarafından soruşturma açılan, öldüğünde kafatası çatlayan ve vücudunda işkence emareleri olan bebeğin biyolojik babasının belirlenmesi için DNA testi yapılacak. Savcılık küçük çocuğu daha önce döven babanın serbest kalmasına ilişkin olaya yönelik soruşturma başlattı.

Suriye\'nin Halep kentinden eşi Muhammet Hacar ve kayınvalidesi Mefrun Hacar ile birlikte savaştan kaçıp Gaziantep\'in Nizip ilçesine yerleşen İhlas El Baho, 1 yıl önce aşık olduğu Suriyeli Ziyad El Abdullah\'la Gaziantep\'e kaçtı. Binevler Mahallesi\'nde kiralık evde oturan Ziyad El Abdullah, ağladığı için daha önce de dövüp maşayla tutturduğu közle işkence yaptığı İhlas El Baho\'nun 5 aylık bebeği Teymhim\'i, cuma akşamı duvara vurup öldürdü. Suriyeli ikili, kafatası kırılan ve vücudunda işkence izleri bulunan bebeğin cesedini, yanına buzla valize koyup cumartesi günü akşam saatlerinde Kemal Köker Caddesi\'ndeki 100\'üncü Yıl Parkı\'na bıraktı. Vatandaşların ihbarıyla bulunan valizdeki Teymhim\'in cesedi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından babasına teslim edilmesi için morga konuldu. Olayın ardından bebeği daha önce de dövüp duvara vurduğu görüntülerinin yer aldığı güvenlik kamerası kayıtlarından cinayeti işlediği belirlenen Ziyad El Abdullah ile öldürülen Teymhim\'in annesi İhlas El Baho, gözaltına alınıp dün akşam çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Ziyad El Abdullah\'ın, öldürdüğü bebek Teymhim\'i döverken yansıdığı güvenlik kamera kayıtlarının ilgili kolluk kuvvetlerine iletilmediği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Muhabere Şube Müdürlüğü\'ne 09/12/2017 tarihinde saat 01:39’da \'Küçük yaşta bir çocuğun bir erkek ve bir kadın tarafından darp edildiği\' şeklinde ihbarın gelmesi üzerine polis ekiplerinin olay yerine intikal ederek tarafların polis karakoluna götürüldüğü, mağdurun alınan raporunda her iki gözaltında morluklar olduğunun ve basit tıbbi müdahale ile giderilebileceğinin belirtildiği; mağdurun annesi olan şüpheli İhlas El Baho’nun alınan ifadesinde \'Çocuğun yolda giderken ağlaması üzerine eşi olan şüpheli Ziyad Abdullah’ın bir defa tokat attığını, yüzündeki morlukların 4- 5 gün önce koltuk üzerinden düşmesi sonucunda meydana geldiğini\' beyan ettiği, şüpheli Ziyad’ın da aynı yönde beyanda bulunduğu, şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla mağdurun annesine teslim edilerek serbest bırakıldıkları anlaşılmıştır. Polise yapılan ihbar sırasında ve sonrasında sosyal medyada paylaşılan çocuğun darp edilmesine ilişkin görüntülerin ilgili kolluk birimlerine iletilmediği, polisin ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın bu görüntülerden haberdar olmadığı anlaşılmış olup, bu olayla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu olaydan bir hafta sonra 16/12/2017 tarihinde maktul Teymhim Abdullah’ın öldürüldüğü olayın şüphelileri çocuğun annesi İhlas El Baho ve üvey babası Ziyat Abdullah 18/12/2017 tarihinde \'Canavarca hisle adam öldürmek\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir.\"

CENAZEYİ ALMADI

Cinayeti çözen Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, morgda bekletilen cesedin teslim edilmesi için İhlas El Baho\'nun bebeğinin babası olduğunu iddia ettiği Muhammet Hacar\'ı Nizip ilçesinde ulaşıp Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Emniyette ifadesi alınan Muhammet Hacar, Suriye\'de evlendikleri İhlas El Baho\'nun 1 yıl önce kendisini terk ettiğini anlattı. Hacar, bebeğin de kendisinden olmadığını öne sürüp cenazeyi kabul etmedi. Geçen yıl iş bulmak için Gaziantep ve bazı şehirlere gittiğini anlatan Hacar, Nizip\'e döndüğünde hamile olduğunu söyleyen İhlas El Baho\'ya inanmadığını söylediğini ifade etti.

\'HABERİ DUYUNCA ÇOK ÜZÜLDÜM AMA ÇOCUK BENDEN DEĞİL\'

Bebeğin babası olmadığına inanmayıp İhlas El Baho ile sürekli tartıştıklarını ve olayı duyunca bebeğe çok üzüldüğünü anlatan Hacar, ifadesinde şunları söyledi:

\"Haberi duyunca çok üzüldüm ama o çocuk benden değil. Ben geçen yıl iş bulmak için Nizip\'ten ayrıldım, Gaziantep ve bazı şehirlere gittim. Geldiğimde İhlas bana hamile olduğunu söyledi. Ben de inanmadım. Kuşkulandım çünkü ben uzun süre Nizip\'te değildim. Kendisine inanmadığım ve ısrarla beni bebeğin babası olduğuma ikna etmeye çalıştığı için zaten sürekli tartışıyorduk. Sonra birden kayboldu, evden kaçtı. Ben aradım ama kendisine ulaşamadım. Çocuk benim değil, almayacağım.\"

BİYOLOJİK BABA DNA TESTİYLE BELİRLENECEK

Babası olmadığını söyleyip morgda bekletilen cenazeyi teslim almayan Muhammet Hacar, ifadesinin ardından hastanede DNA örneği alındı. Teymhim\'in babası olabileceği şüphesiyle katili Ziyad El Abdullah\'tan da numune alındı. Babası olduğu iddia edilen Hacar ile bebeği işkenceyle öldüren El Abdullah ve cesetten alınan örneklerle Teymhim\'in biyolojik babası, yapılacak DNA testiyle belirlenecek. Teymhim\'in cenazesi, DNA testiyle belirlenecek biyolojik babasının teslim almak istemesi halinde verileceği, aksi durumda ise 15 günlük yasal sürenin dolmasının ardından kimsesizler mezarlığında defnedileceği belirtildi.



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