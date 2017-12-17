Parka bırakılan valizden 2 aylık bebek cesedi çıktı

Gaziantep'te bir parkta valizden buzla birlikte konulmuş 2 aylık bebek cesedi bulundu. Bebeğin vücudunda kesikler, yüzünde ise kızarıklık olduğu tespit edildi.

Kemal Köker Caddesi’ndeki 100’üncü Yıl Parkı'nda bugün akşam saatlerinde şüpheli bir valiz gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, valiz içerisinde buz ile birlikte battaniyeye sarılı 2 aylık olduğu tahmin edilen kız bebek cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler, yüz kısmında ise kızarıklık olduğunu saptadı. Yapılan incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, bebeğin kimliğini ve kimin tarafından parka bırakıldığının belirlenmesi için çalışma başlattı.(DHA)