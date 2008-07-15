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Bilim / Teknoloji

Park yeri sorununa telefon çözümü

Yetenekleri her yeni modelle birlikte artan cep telefonları ABD’nin San Fransisco kentinde park yeri bulma konusunda sürücülere yardımcı oluyor.

15 Temmuz 2008 03:00

Akıllı telefonlar artan maharetlerine park yeri bulma kabiliyetini ekliyorlar. iPhone, HTC ve Voyager gibi telefonlar park yeri bulma konusunda sıkıntı yaşayan sürücülerin yeni yardımcıları.

İlk kez San Fransisco’da hayata geçen uygulamaya göre Wi-Fi destekli akıllı telefonlar yere yerleştirilen sensörler aracılığıyla sahiplerini bulunduğu bölgedeki uygun park yerlerinden haberdar ediyor. Telefon ekranında boş olan park yerlerini görebilen sürücü uzun süre yer arama derdinden de kurtulmuş oluyor.

San Fransisco’daki 24,000 park yerinin 6,000 kadarını sensörlerle donatan şehir planlamacıları sistemin beğenilmesi halinde ABD’nin diğer büyük şehirlerinde de kullanımına başlanacağını belirtiyorlar.

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