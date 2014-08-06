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Yaşam

Park ve bahçelerde büyüyen çocuklar daha mutlu

Yapılan bir araştırma oyun oynamanın çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını ortaya koydu

06 Ağustos 2014 22:40

Yapılan bir araştırma oyun oynamak çocukların gelişimine büyük katkı sağlıyor, çocukların dil kullanımını ve öğrenme kabiliyetlerini arttırıyor. Oyun oynayan çocuklar sorun çözmeyi ve zorluklarla başa çıkmayı öğreniyor.

Çocukların Oyun Planları Forumu'nun hazırladığı rapora göre oyun oynamak fiziksel ve ruh sağlığını da olumlu etkiliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, rapor okullardaki teneffüslerin akademik yetenekleri arttırdığını ve çocukların davranışlarına katkı sağladığını vurguluyor.

Rapor İngiltere'de 27 yıldır "Oyun Günü" olarak kutlanan 6 Ağustos'ta yayımlandı.

Raporda çocuk parklarının yakınlarında yetişen çocukların daha mutlu olduğu belirtiliyor.

Ayrıca raporda "oyun oynamak çocuklarda toplumsallaşma duygusunu arttırarak gönüllük etkinliklerine katılımı destekliyor" deniliyor.

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