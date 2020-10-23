'Park tartışması'nda vurulan Suriyeli sığınmacı hayatını kaybetti

Gaziantep Yukarıbayır Mahallesinde yaşanan araba park etme tartışmasında tabanca ile ateş edilen Suriyeli sığınmacı Muhammed Dip Hurih yaralandı. Dr. Ersin Arslan Hastanesine kaldırılan Hurih, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Evrensel'den Ercüment Akdeniz'e konuşan Hurih’in dayısının oğlu M. H. (21), “Komşularla tartışma ilk olmamış. Daha önce de bir tartışma yaşamışlar. Tehditler aldığını söylüyordu. Rahmetli dün akşam arabasını park ederken yine park sorunu yüzünden tartışma çıktı. Sonra evine girdi. Eşi ona yemek için çocukları sokaktan çağırmasını söyledi. O dışarı çıktı ve komşularla tekrar tartışma çıktı. Sonrasında kuzenim kurşunlanarak can verdi” ifadelerini kullandı.

"İki çocuğu vardı, sigortası yoktu"

Öldürülen Hurih’in 7 ve 4 yaşlarında iki çocuğu olduğunu belirten M.H., “Bu bölgede Suriyeli işçilerin sigortası yoktur. Zaten kuzenim ve ailesi kiracıydı. Çocukları şokta. Eşinin durumu kötü. Kuzenimin anne ve babası da Halep’te. Olayı bugün duydular. Tabi onlar da perişan ama cenazeye gelmeleri mümkün değil” diye konuştu.

Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını söyleyen M.H., “Gözaltına alınanlar Suriyeli değil, T.C vatandaşı. Zaten rahmetlinin silahı yoktu. Polis ailemizin ifadesine başvurdu, davayı takip etmek için avukata ve hukuki desteğe ihtiyacımız var” dedi.