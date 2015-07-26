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Yaşam

Park kavgası kanlı bitti; dolmuş durağı kahyası döner bıçağıyla sürücünün boğazını kesti!

Polis ekipleri dolmuş durağının kahyasını yakalamak için çalışma başlattı

26 Temmuz 2015 14:04

Kadıköy, Bostancı’daki dolmuş durağına park eden sürücü ile durak kahyası arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda kahya, büfeden aldığı döner bıçağı ile sürücünün boğazını kesti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA'dan Ramazan Eğri'nin haberine göre, Saat 20.00 sıralarında gerçekleşen olay iddialara göre şöyle gelişti:

16 EP 873 plakalı aracını dolmuş durağının bulunduğu yola park eden evli iki çocuk babası Bülent Dikmenözü durağın kahyası İ.T ile tartışmaya başladı, tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. İ.T. durak yakınındaki bir büfeden aldığı döner bıçağı ile araç sürücüsünün boğazını kesti İ.T daha sonra olay yerinden kaçtı. 

Kanlar içinde yere yığılan araç sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Dikmenözü olay yerine gelen ambulansla Ataşehir Fatih Sultan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dikmenözü tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Dikmenözü nün yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri dolmuş durağının kahyasını yakalamak için çalışma başlattı.

Bülent Dikmenözü’nün cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayın hemen ardından yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ambulansın gelmesini bekleyen vatandaşlar bu sırada Dikmenözü kan kaybetmesin diye ilkyardımda bulunuyor. Olay yerindeki polisler ise çevreye toplanan vatandaşları uzakalştırmaya çalışıyor.

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