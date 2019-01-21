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Yaşam

Park halindeki TIR'ın dorsesinden ceset çıktı

Polis ölen kişinin kimliğini belirledi

21 Ocak 2019 22:22

Düzce Konuralp Mahallesi Osmanca mevkisindeki akaryakıt istasyonunun otoparkında park halindeki TIR'ın dorsesinde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu görenler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz olan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise ölen kişinin Ruhi T. olduğu tespit edildi. 

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Ruhi T'nin cesedi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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