Park halindeki otomobilin karıştığı kaza kamerada

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Ünye ilçesinde içinde kimsenin bulunmadığı, park halindeki otomobil, iddiaya göre, el freninin boşalmasıyla hareket ederek park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza anı otoparka ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kaladere Mahallesi, Hükümet Konağı arkasındaki otoparkta meydana geldi. Otoparkta, S.G.\'ye ait 34 FYD 57 plakalı otomobil, içerisinde sürücüsünün bulunmadığı sırada hareket etti. İddiaya göre, el freni boşalan otomobil, bulunduğu yerin de hafif rampa oluşu nedeniyle hızlanıp, yol üzerinde park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza sırasında yolda seyir halinde olan servis minibüsünün sürücüsü, geri gelen otomobili son anda fark ederek durdu. Araçlarda hasara neden olan kaza, otoparka ait güvenlik kamerasına yansıdı.



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