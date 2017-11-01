Park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersn), (DHA) - MERSİN\'in Anamur ilçesinde kontrolden çıkıp, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Selahattin Burak Aslan, hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece yarısı Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin Burak Aslan yönetimindeki 33 KDP 23 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarında park halinde bulunan 06 Z 0553 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aslan\'ın öldüğü belirlendi.

Polis ve Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslan\'ın cesedi Anamur Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.



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