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Park halindeki otomobilde 2 ceset bulundu

BATMAN, (DHA) - BATMAN'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kuyubaşı köyüne ihbar üzerine giden jandarma ekibi, park halindeki otomobilin içinde, bir erkek ile bir kadının cesedi buldu

05 Aralık 2017 16:22

BATMAN, (DHA) - BATMAN\'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kuyubaşı köyüne ihbar üzerine giden jandarma ekibi, park halindeki otomobilin içinde, bir erkek ile bir kadının cesedi buldu.
Batman\'ın şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kuyubaşı köyünde yaşayanlar, dün gece jandarmayı arayarak, park halinde şüpheli bir araç olduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi, araçta yaptığı incelemede, Veysel Yıldız (40) ile S.K. (35) isimli kadının cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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