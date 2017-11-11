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Park halindeki otomobil yandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de mahalle arasında park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu

11 Kasım 2017 14:40

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de mahalle arasında park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araçta büyük hasar oluştu.
Yangın, akşam saatlerinde Yaylacım Mahallesi, 376 Sokak\'ta yol kenarında park halinde bulunan 43 yaşındaki Kamil Karakaya\'ya ait 71 AZ 658 plakalı otomobilde çıktı. Aracın motor bölümünden yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Aracı tamamen saran alevler, çevrede paniğe yol açtı. Gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yaklaşık 20 dakika süren çalışma ile yangın, önde ve arkada park halindeki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri, araçta bulunan LPG tankının bağlantısını söktükten sonra soğutma çalışması yaptı.
Aracında büyük hasar meydana gelen Kemal Karakaya, \"Sabahtan bu yana araç park halinde duruyordu. Annem, \'Koş otomobil yanıyor\' dedi. Aracın yanına gittiğimde alev almıştı. Müdahale edemedim. İtfaiye geldi ancak arabam yandı. Allah yardımcımız olsun\" dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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