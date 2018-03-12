Park halindeki minibüste 37 kaçak yakalandı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN\'ın merkez Tuşba ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 37 göçmen, jandarma tarafından park halindeki minibüste yakalandı.

Tuşba ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında, kaçak 37 göçmen, park halindeki minibüste yakalandı. Van İl Jandarma Komutanlığı\'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, \"Tuşba ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam eden önleyici hizmet devriyesi esnasında, gece saatlerinde Saglamtaş mahallesi sınırlarında bulunan eski kum ocağı yakınında park halinde şüpheli bir minibüs olduğu görülmüştür. Jandarma ekiplerince şüpheli minibüste yapılan kontrol neticesine, 37 Afganistan uyruklu şahıs ile birlikte minibüs şoförü yakalanmış olup, gerekli adli ve idari işlemleri devam etmektedir\" denildi.

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