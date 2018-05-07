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Park halindeki lüks otomobile çarpınca çıkan kavga karakola taşındı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki lüks otomobile çarptı

07 Mayıs 2018 15:17

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki lüks otomobile çarptı. Hasar masrafının nasıl karşılanacağıyla ilgili sürücüler ile yakınları arasında kavga çıkınca, taraflar karakolluk oldu. 
Kaza, gece saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir sürücü tarafından yolda sıkıştırıldığı ileri sürülen Orhan Öztürk\'ün (22) kullandığı 34 TT 4439 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, park halindeki 34 HY 2567 plakalı lüks otomobile çarptı. Kazada, Öztürk\'ün otomobilinde bulunan 2 arkadaşı hafif yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazanın ardından Orhan Öztürk ile park halindeki otomobilin sahibi, hasar masrafının nasıl karşılanacağıyla ilgili tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce sürücüler ile yakınları arasında yumruklu kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları ayırdı. Ekipler, tarafları, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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