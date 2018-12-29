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Park halindeki LPG'li otomobil yandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde park halinde bulunan  LPG’li bir otomobil, yanarak hurdaya döndü

29 Aralık 2018 18:12

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde park halinde bulunan  LPG’li bir otomobil, yanarak hurdaya döndü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Olay, Hürriyet Mahallesi Orta Sokak üzerinde sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Faik Döşlü (45), 16 VF 630 plakalı otomobilini sokağa park edip evine çıktı. Park halindeki LPG’li otomobilde sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracının yandığını gören Döşlü\'nün komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile müdahale etti. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Otomobil tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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