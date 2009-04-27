Park halindeki kamyonete çarpan motosikletli öldü

Adana’da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Yonca Market önünde meydana geldi. 21 yaşındaki Mehmet İnan Erdem yönetimindeki 01 LR 722 plakalı motosiklet, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 01 YK 329 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, motosikletten düşerek yola savrulan sürücü Mehmet İnan Erdem, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Erdem'in cenazesi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.