PARK HALİNDEKİ HALK OTOBÜSÜ YOKUŞ AŞAĞI KAYIP OKUL DUVARINA ÇARPTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Ümraniye\'de park halindeyken kaymaya başlayan özel halk otobüsü okul duvarına çarptı. Kaza anında öğrencilerin derste olması ve duvarın yakınında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Elmalıkent Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İçinde sürücü olmayan park halindeki özel halk otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Otobüs yaklaşık 10 metre kaydıktan sonra okulun duvarına çarparak durabildi.

ÖĞRENCİLER DERSTEYDİ...

Çarpmanın şiddetiyle duvardaki parçalar ve demir korkuluklar okulun bahçesinde düştü.

Kaza sırasında derste olan öğrenciler, gürültü nedeniyle büyük panik yaşadı. Öğrencilerin o anda derste olması ve duvarın yakınında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri otobüs ve duvar çevresine şerit çekip önlem aldı. Öğrenciler, otobüs ve duvarın çevresine yaklaştırılmadı.

Kaza yapan otobüs çekici yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı.

VELİLER İSYAN ETTİ

Kaza haberini alan ve okula gelen veliler daha önce de okul çevresinde çok sayıda kaza yaşandığını belirterek yetkililerden bir önlem almasını istedi.

\"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ GELDİ\"

Kazayı gören bir öğrenci, \"Bahçenin öbür tarafında basket oynuyorduk. Büyük bir gürültü geldi inşaattan taş düştü zannettik. Bir baktık ki otobüs çarpmış taşlar düştü\" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüsün görüntüsü

-Okuldan görüntü

-Parçalanan duvar ve demir korkuluklar

-Okulun bahçesine düşen demir ve taşlar

-Bahçeye çekilen güvenlik şeridi ve bariyerler

-Otobüsün çıkartılması

-Öğrenci ve veliler ile röp

-Velilerin tepkisi

-Genel ve detay görüntüler





