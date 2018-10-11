Park halindeki hafif ticari araç yandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta park halinde hafif ticari araç alev alıp yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesindeki Tekerek yolunda meydana geldi. Mahmut Şekerli\'ye ait 46 KH 993 plakalı hafif ticari araç, park halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle büyük çapta hasarın meydana geldiği aracın sahibi Mahmut Şekerli, aracın park halindeyken birden yanmaya başladığını söyledi. Yangının LPG sisteminden kaynaklı bir arızadan çıkmış olabileceği değerlendirilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

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