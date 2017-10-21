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Park halindeki hafif ticari araç yandı

ADANA, (DHA) - ADANA'nın İmamoğlu İlçesi'nde park halindeyken alev alan hafif ticari araç, yangında kullanılmaz hale geldi

21 Ekim 2017 00:15

ADANA, (DHA) - ADANA\'nın İmamoğlu İlçesi\'nde park halindeyken alev alan hafif ticari araç, yangında kullanılmaz hale geldi.
Bugün saat 17.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki zeytin bahçesine giden Osman Ceylan, 01 R 3134 plakalı hafif ticari aracını yol kenarına bıraktı. Ceylan bahçeyle ilgilenirken, araç alev aldı. Durumu fark eden Osman Ceylan, söndürme tüpüyle yangına müdahale edip, bir yandan da itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek, yangını yaklaşık 15 dakikada söndürdü. Yangında araç, kullanılmaz hale geldi. 
Elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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