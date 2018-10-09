Park halindeki araçlarını lastikleri kesilmiş buldular

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE merkeze bağlı Nar ve İlhanlı mahallerinde park halindeki yaklaşık 30 aracın lastikleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçakla kesildi. Araçlarının lastiklerinin kesildiğini fark eden sürücüler, polise haber verdi. Bazı araçlar, çekiciyle kaldırıldı.

Nar ve İlhanlı mahallerinde oturanlar, sabah işe gitmek için araçlarının yanına geldiğinde, lastiklerin bıçakla kesildiğini görünce şok yaşadı. Araç sahiplerinin ihbarları üzerine iki mahalleye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplere ulaşan ihbar sayısının 30\'a yakın olduğu öğrenilirken, bazı araçların 4 lastiğinin birden kesildiği belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından bazı sürücüler, çekici isteyerek, araçlarını otoparka taşıttı. Tek lastiği kesilen otomobillerin sahipleri ise yedek lastiklerini taktı.

Mahalle sakinlerinden Erdoğan Demirci, \"Bizim mahallede 10 kişi, mağdur durumda. Arabalarının lastikleri kesilmiş. 1 ay önce de aynı şekilde mahallede arabaların lastikleri kesildi. Polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyip, kimin yaptığını çözecek\" diye konuştu.

Selim Cengiz ise \"1 ay önce de sokakta 3 tane arabamız vardı. Sokağa kimler girdiyse sırasıyla teker teker lastikleri bıçaklamışlar. Bu sokağı bitirmişler, başka sokağa geçmişler. Mahalledeki araçların lastiklerini komple kesmişler. Kimin yaptığının bulunmasını istiyoruz\" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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