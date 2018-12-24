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Park halindeki aracı kurşunladı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracı kurşunlayarak kaçan M

24 Aralık 2018 13:36

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracı kurşunlayarak kaçan M.G, polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, sabah saatlerinde, Körfez Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi\'nde meydana geldi. Caddeye otomobil ile gelen bir kişi park halinde bulunan hafif ticari aracı tabanca ile ateş ederek kurşunladı. Kurşunlar aracın camına ve kaportasına isabet etti. Çevredekiler büyük korku yaşarken, ihbar üzerine polis olay yerinden kaçan kişinin peşine düştü. Polis, plakası belirtilen aracı durdurarak M.G.\'yi gözaltına aldı. Aralarında alacak meselesi bulunan kişiye ait aracı kurşunladığı öğrenilen M.G. emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturma başlatıldı.

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