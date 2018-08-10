T24 LogoT24 Logo
Gündem

PARK HALİNDEKİ ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Haber: İstanbul DHA Sultangazi’de park halindeki bir otomobil yandı

10 Ağustos 2018 14:06

Haber: İstanbul DHA
Sultangazi’de park halindeki bir otomobil yandı. 
Sultangazi 75. Yıl Mahallesi 1254 sokakta park halindeki otomobil nedeni henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Otomobil alev alev yandığı sırada tehlikeye aldırış etmeyen bazı sürücülerin  alevlerin  sardığı ve patlama riski bulunan aracın yanından geçip yollarına devam etmesi dikkat çekti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle  yanan araç söndürüldü.  Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:
------------------
-Yanan aracın görüntüsü
-Yanından geçen araçlar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberDHA SultangazideYıl MahallesiOtomobilOlayGörüntü Dökümü Yanan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24