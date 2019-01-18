Park halindeki 7 otomobilin lastiği patlatıldı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde park halindeki 7 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerle kesilerek patlatıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Namık Kemal Mahallesi 137. Sokak\'ta meydana geldi. Kiimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki 7 otomobilin lastiklerini keserek patlattı. Sabah otomobillerine gelen sürücüler durumu görünce şoke oldu. Otomobillerinin lastiklerini sönmüş halde bulan 7 sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı ardından sokak ve çevresindeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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