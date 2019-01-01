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Park halindeki 10 aracın lastikleri kesildi

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da park halindeki 10 aracın lastiği, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi

01 Ocak 2019 00:46

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da park halindeki 10 aracın lastiği, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi\'nde meydana geldi. Hekimhan ve Ertuğrul Sokak\'ta iddiaya göre, park halindeki araçlarının lastiklerinin kesildiğini gören mahalleliler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda 10 aracın lastiklerinin kesici ve delici aletlerle patlatıldığını tespit etti. Polis ekipleri, araçların üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Tayfur KARASAMSUN DHA SAMSUNPolisOlay CanikBelediyeevleri MahallesiHekimhanErtuğrul Sokak
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