Park halinde duran TIR sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) TEM Otoyolu İstanbul istikameti, Esenyurt mevkiinde yol kenarında park halinde duran TIR\'ın direksiyon başında hareketsiz duran kişiyi gören sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yabancı uyruklu sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, Tem Otoyolu Esenyurt ayrımında akşam saat 21:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüler Esenyurt ayrımı mevkii yol kenarında park halinde duran Gürcistan plakalı TIR\'ın direksiyonunda hareketsiz duran bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz duran sürücüyü ambulansa alarak müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri yaptığı kontroller sonucunda direksiyon başındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde ve TIR\'da inceleme çalışması yaptı. Polis ekipleri inceleme sonrasında hayatını kaybeden sürücünün Aleksandre Zhorzhıkashvılı(60) olduğunu belirledi. Hayatını kaybeden yabancı uyruklu sürücü ambulans ile Esenyurt Devlet Hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri park halinde duran TIR\'ı bulunduğu yerden kaldırarak TIR garajına çekti.

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