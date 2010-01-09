Park halinde denize düşen araçtakiler kurtulamadı

T24 - Zeytinburnu'nda tramvay yoluna girerek önündeki aracı sollamak isteyen ve karşıdan gelen başka bir tramvayla çarpışan araçtaki 3 polis memuru yaralandı. Beykoz'daysa park halinde bulunduğu sırada denize düşen otomobildeki 2 kişi öldü.



Bir görev yerine ulaşmak için tramvay yoluna girerek Aksaray yönüne giden ve içinde 3 polis memurunun bulunduğu sivil polis aracı, Topkapı mevkisinde önünde giden tramvayı geçmek isterken karşı yönden gelen 749 vagon numaralı tramvayla çarpıştı.



Kazada, araçtaki 3 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle tramvay seferleri 35 dakika süresince Kabataş-Pazartekke ve Cevizlibağ-Zeytinburnu arasında yapıldı.



Seferlerdeki aksama nedeniyle tramvaydan indirilen vatandaşlara, belediye görevlilerince iade bileti dağıtıldı.



Pazartekke-Cevizlibağ arasında ise vatandaşlar, tramvay yolundan yürüyerek duraklara ulaştı. Bazı vatandaşlar tramvay görevlilerine işlerine geç kaldıkları için tepki gösterirken, bazıları da ''sabah sporu yapıyoruz'' diyerek espri yaptı.



Tramvay seferleri, kaza yapan polis aracı ve tramvayın kaldırılmasının ardından normale döndü.



Otomobil denize düştü: 2 ölü



Beykoz'da, park halinde bulunduğu sırada denize düşen otomobildeki 2 kişi öldü.



Kağıt toplayıcılığı yapan Şener Akkaya, Beykoz Sosyal Tesisleri'ne giderek buradaki görevlilere, sahilde bulunan bir otomobilin denize düştüğünü bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bölgede inceleme başlattı.



Akkaya'nın da ifadesine başvuran polis, bu görgü tanığından, ''içinde 2 kişi bulunan otomobilin denize düştüğünü ve içindekilerin camlara vurdukları, park halindeki başka bir araçta bulunan kişilerin ise yardım etmeden olay yerinden ayrıldıkları'' bilgisini aldı.



Bir süre sonra olay yerine gelen dalgıç polisler, denize gömülen otomobildeki 2 kişinin cesedini çıkardı. Boğularak öldükleri belirlenen kişilerin 25 yaşındaki Tamer Yiğit ve 25 yaşındaki Tolga Çırpan oldukları tespit edildi.



Cesetler, ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



İtfaiyeye ait kurtarıcı araçla denizden çıkarılan 34 DF 2857 plakalı otomobilin bagajında balık oltaları bulunduğu görüldü.



Otomobilin, içindeki kişilerin alkol aldıkları sırada denize düştüğü tahmin ediliyor.

