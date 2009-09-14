Park cinayeti kurbanı 3 genç toprağa verildi

Kahramanmaraş'taki bir parkta, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ali Poyraz ile ikisi de 21 yaşındaki Murat Çam ve Tufan Karapınar'ın cenazeleri toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ise sorgusu sürüyor.



Dün akşam saatlerinde Malik Ejder Mahallesi Parkı'nda iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha önce de kavga ettiği anlaşılan iki grup arasındaki tartışma alevlenince gençler bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Kavgada Ali Poyraz, Murat Çam ve Tufan Karapınar bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Poyraz ve Çam, çevreden yetişen vatandaşlar tarafından özel otomobillerle Kahramanmaraş Özel Megapark Hastanesi'ne, Karapınar ise ambulansla Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak 3 genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Kavgada yaralanan 1 kişi ise ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, aralarında 18 yaşındaki Ahmet Sevilir'in de bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Sevilir, kavga sırasında bıçakla rasgele sallayarak ölen 3 kişiyi yaraladığını itiraf etti. Daha önce de kavga ettiği belirlenen gençlerin kanlı biten ikinci kavgayı da aynı nedenle gerçekleştirdiği belirlendi. Ancak aralarında husumet doğuran tartışmanın nedenihenüz belirlenemedi.



Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından 3 gencin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Murat Çam'ın cenazesi Alparslan Camii'nde, Ali Poyraz'ın cenazesi Molla Gürani Camii'nde, Tufan Karapınar'ın cenazesi ise Bertizevleri Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.



