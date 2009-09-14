Park cinayeti kurbanı 3 genç toprağa verildi

Kahramanmaraş'taki bir parkta, iki grup arasında çıkan
bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ali Poyraz ile ikisi de 21
yaşındaki Murat Çam ve Tufan Karapınar'ın cenazeleri toprağa verildi. Olayla
ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ise sorgusu sürüyor.
Dün akşam saatlerinde Malik Ejder Mahallesi Parkı'nda iki grup
arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha önce de kavga
ettiği anlaşılan iki grup arasındaki tartışma alevlenince gençler bıçaklarla
birbirlerine saldırdı. Kavgada Ali Poyraz, Murat Çam ve Tufan Karapınar bıçakla
çeşitli yerlerinden yaralandı. Poyraz ve Çam, çevreden yetişen vatandaşlar
tarafından özel otomobillerle Kahramanmaraş Özel Megapark Hastanesi'ne,
Karapınar ise ambulansla Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Ancak 3 genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Kavgada
yaralanan 1 kişi ise ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan
polis, aralarında 18 yaşındaki Ahmet Sevilir'in de bulunduğu 3 kişiyi gözaltına
aldı. Sevilir, kavga sırasında bıçakla rasgele sallayarak ölen 3 kişiyi
yaraladığını itiraf etti. Daha önce de kavga ettiği belirlenen gençlerin kanlı
biten ikinci kavgayı da aynı nedenle gerçekleştirdiği belirlendi. Ancak
aralarında husumet doğuran tartışmanın nedenihenüz
belirlenemedi.
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin
ardından 3 gencin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Murat Çam'ın cenazesi
Alparslan Camii'nde, Ali Poyraz'ın cenazesi Molla Gürani Camii'nde, Tufan
Karapınar'ın cenazesi ise Bertizevleri Camii'nde kılınan cenaze namazının
ardından götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.