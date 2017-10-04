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Dünya
Deutsche Welle

Paris’teki Ürdün ateşeliği önünde motosiklet patladı

Fransa başkenti Paris’teki Ürdün askeri ataşeliği önünde bir motosikletin infilak ettiği bildirildi. Ürdün Büyükelçiliği’nden bir yetkili haberi doğruladı.

04 Ekim 2017 15:30

Fransa başkenti Paris'teki Ürdün askeri ataşeliği önünde bir motosikletin infilak ettiği bildirildi. Olayın ayrıntıları belirsizliğini koruyor.

Ürdün Büyükelçiliği'nden bir yetkili Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, Paris'in batısında Chic Avenue Foch adresindeki Ürdün askeri ataşeliği önünde bir motosikletin havaya uçtuğunu doğruladı. Yetkili, olayda yaralanan olup olmadığı ve patlamanın nedeni konusunda henüz açıklama yapılamayacağını söyledi, ancak patlamayı "Ürdün'e karşı yapılmış bir eylem" olarak algılamadıklarını da sözlerine ekledi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan bir Sözcü de binanın önünde park halinde duran araçlarda küçük hasarlar olduğunu duyurmuştu. Ürdün Büyükelçisi ataşelikteki personelin güvenliğinin sağlanmış olduğunu açıkladı.

Fransız polisi patlamanın sebebini ortaya çıkarmak için soruşturma başlattı.

© Deutsche Welle Türkçe

ap/reuters/ÇA,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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