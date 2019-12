Paris'teki Türk çikolatası

Bu ilk defa oluyor. Daha önce bir Türk tasarımcısı yurtdışında defile yapmıştı ama hiç biri çikolatadan elbise tasarlamamıştı. Özlem Süer 14’üncüsü düzenlenen Paris Çikolata Festivali’nde podyuma çikolatadan elbise çıkardı. Elbisenin üst kısmı beyaz çikolatadan, yakasındaki çiçekler siyah çikolatadan yapıldı. Çiçek şeklindeki 21 çikolata, tarihteki 21 önemli aşk hikayesine gönderme yapıyor.



Paris Çikolata Festivali 14 yıldır yapılıyor. Fransa’nın en değerli çikolata ustaları maharetlerini sergiliyor, etkinlik süresince herkes serotonin ve afrodizyak patlaması yaşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarın açılışında dünyanın önde gelen moda tasarımcıları çikolatadan yaptıkları elbiselerle bir defile yaptılar. Geçmişte Castelbajac, Jean Paul Gaultier, Issey Miyake, Fatima Lopes gibi tasarımcıların da katıldığı gösteriye bu sene ilk defa bir Türk tasarımcı davet edildi.



Paris Moda Birliği tarafından davet edilen Özlem Süer haberi aldığında çok heyecanlanmış. Meğer çikolatayla arasında genetik bir bağ da varmış: "Sevgili dedem Turkiye’nin ilk çikolata ustalarından. Bir çikolata dükkanı varmış. Bence çikolata beş duyuya hizmet eden muhteşem bir iksir. Bu proje de bana ilham iksiri oldu. İşe çikolatayı yeniden tanımakla başladım. Bir anda kendimi ton, tat, kakao gibi çikolata şifrelerinin içinde buldum. Çiçek şeklindeki çikolata formları içinde kayboldum."



Özlem Süer tasarımı çikolata elbisenin üzerinde beyaz, karamel ve kahverengi tonlar bulunuyor. Elbisenin üstündeki bolero, çikolata parçacıklı waffle’dan yapılma. Yakasından tarihteki 21 aşka adanmış 21 çikolata çiçek sarkıyor. Her çiçeğin aroması ve duygusu farklı. Özlem Süer ve Fransız çikolata markası Bonnat günlerce her aşka tat aramış ve hangi çiçeğin hangi ton aralığında olacağına çalışmış.



21 AŞK HİKAYESİ



1. Camille Claudel & Rodin, 2. Dante & Beatrice, 3. Franz Kafka & Milena Jesenska, 4. Pygmalion & Yaptığı Heykel, 5. Leyla & Mecnun, 6. Napoleon & Josephine, 7. Anton Çehov & Olga Knipper, 8. Florentino Ariza & Fermina Daza, 9. Eros & Pysche, 10. Zeus & Hera, 11. Scarlett O’Hara & Rhett Butler, 12. Narcisissus & Kendisi, 13. Frida Kalho & Diego Rivera, 14. Paris & Helena, 15. Cyrano & Roxane, 16. Werther & Lotte, 17. Pyramus & Thisbe, 18. Tristan & İsolde, 19. Leandros & Hero, 20. Adem & Havva ve 21. Sizin aşk hikayeniz...



(Hürriyet)