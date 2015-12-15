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Dünya

Paris'teki Suriye zirvesinden 'ateşkes çağrısı' çıktı

Dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, Riyad'dan çıkan kararlara da destek verildi

15 Aralık 2015 00:02

Paris'te düzenlenen Suriye zirvesinden çıkan kararda, ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulanarak, siyasi görüşmelerin başlaması yönünde çağrı yapıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Suriye toplantısına, ev sahibi olarak Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun SinirlioğluABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Almanya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar ve İngiltere dışişleri bakanları katıldı.

 

Riyad'daki toplantıya destek çıktı

 

Paris Suriye toplantısına katılan ülkeler, iç savaşın hâkim olduğu Suriye'de ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, siyasi görüşmelerin başlaması çağrısı yaptı. Katılımcılar Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriyeli muhaliflerin gerçekleştirdiği görüşmede alınan kararlara da destek verdi.

Suriyeli muhalifleri bir araya getirmek amacıyla Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen toplantıda, Suriye yönetimiyle geçiş süreci üzerine masaya oturma kararı alan muhalifler, Suriye Başkanı Beşar Esad ve destekçilerinin, sürecin başında yönetimden çekilmesi talebinde bulunmuştu.

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