Paris'teki 'sarı yelek' protestosuna polis müdahalesi

Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt fiyatlarının artmasını ve dizel yakıta çevre vergisi planlarını protesto etmek için düzenlenen gösteride, Champs-Elysees bulvarındaki polis kordonunu yarmak isteyen göstericilere polisin göz yaşartıcı bomba ve tazyikli su ile müdahale ettiği bildirildi. AP haber ajansına açıklama yapan Paris polis yetkilileri olaylarda yaralanan olmadığını, altı kişinin "cisim fırlattıkları” gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Araçlarda bulundurulması zorunlu olan reflektörlü sarı yelekleri giyerek eylem yaptıkları için "Sarı Yelekliler” olarak bilinen binlerce gösterici, bugün sabah saatlerinden itibaren Champs-Elysees üzerindeki l'Etoile meydanında toplandı. Champs-Elysees bulvarından Concorde meydanına doğru yürümek isteyen göstericiler polis engeli ile karşılaştı.

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, göstericilerin defalarca polis kordonunu yarmak için uğraştığı ancak göz yaşartıcı bomba kullanılarak geçişlerinin engellendiği belirtildi. Bazı göstericilerin polise taş fırlattığı ve barikatlar kurmaya çalıştığı aktarıldı.

Concorde meydanında gösteriye izin yok

Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech, Concorde meydanı ve Champs-Elysees bulvarının bir bölümünün "gösteriye, toplantıya ve ‘Sarı Yeleklilerin' yürüyüşüne” kapalı olduğunu hatırlattı. Paris'teki yetkili makamlar sadece Eyfel Kulesi yakınlarında gösteriye izin vermişti.

Akaryakıt fiyatlarının artması ve dizel yakıta yapılması planlanan çevre vergisi zammını protesto için düzenlenen gösteriye İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in verdiği bilgilere göre yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Fransız Bakan, ülke genelindeki gösterilere de toplam 23 bin kişinin katıldığını tahmin ettiklerini belirtti. Gösteri nedeniyle başkent Paris'te yaklaşık 3 bin polisin görev yaptığı kaydedildi.

Fransa geneline yayılan protesto dalgasının geçen haftaki ilk ayağında 280 binden fazla kişinin sokağa çıkarak gösteri yaptığı belirtilmişti.

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Cumartesi yapılan gösterilere katılım ise 80 bin kişi civarında gerçekleşti.

"Sarı yelekler" protestosu nedeniyle Belçika'da da yakıt sıkıntısı başladı

Göstericilerin, otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle bu adla anılan protestolar, Fransa'nın ardından Belçika'da da genişliyor.

Belçika'daki bazı benzin istasyonları, "Sarı yelekler" protestoları nedeniyle dolum yapılamaması yüzünden yakıt sıkıntısı ile karşı karşıya.

Geçen haftasonundan bu yana devam gösteriler nedeniyle Total ve Shell, otoyol kenarlarındaki benzin istasyonlarına düzenli yakıt dolduramıyor.

Shell, Belçika'da "acil durum" planına geçerek, önceliği otoyol kenarlarındaki akaryakıt istasyonlarına verme kararı aldı.

Belçika medyasına göre, Walonia ve Flaman kesiminde Total'e bağlı toplam 80 akaryakıt istasyonunda benzin ve motorin sıkıntısı yaşanıyor.

Molotof kokteyli ve bilardo topları da kullanıldı

Fransızca konuşulan kesimdeki akaryakıt depoları, Flaman kesimi ile Brüksel'den benzin ve motorin toplamaya başladılar. Ancak Çarşamba gününden itibaren protestolar Flaman bölgesine de kaydı.

Vilvoorde'deki bir rafinerinin çevresi, göstericiler tarafından ablukaya alındı. Bu nedenle akaryakıt dağıtımı yapılamadı.

Bu arada Walonia bölgesindeki "sarı yelekler" protestosu dün gece de devam etti. Charleroi kentinde gösterilerin zaman zaman kontrolden çıktığı belirtildi.

Polis sözcüsü, 100 kadar protestocunun molotof kokteyli ve bilardo topları ile saldırısı sonucu çok sayıda çevik kuvvet mensubunun yaralandığını açıkladı.

Protestocuların, bir banka şubesi ile bazı mağazalara da hasar verdikleri açıklandı. Charleroi polisi, Anvers'ten takviye çevik kuvvet ekipleri istedi.

Namur, Hainut ve Lüksemburg eyaletlerindeki gösterilerde de otoyollar, sınır geçişleri ve kavşaklar protestocular tarafından zaman zaman kapatıldı.

Sarı yelekliler, dün gece Bierset Havaalanı çevresinde da kamyonların geçişini engelledi. Liege ve Sclessin'de de gece boyu gösteriler devam etti. Polis, gözaltına alınanların sayısına ilişkin açıklama yapmadı.

Hükümet, protestolara sert bir şekilde karşılık verileceğini açıkladı.