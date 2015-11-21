Paris'teki saldırıdan son anda kurtulan kadın: Kendime sürekli 'öleceğim, öleceğim' diyordum

Önceki gün yayınlanan 'Paris' saldırılarına ilişkin ilk görüntülere yansıyan ve saldırganın silahının tutukluk yapmasıyla ölümden kıl payı kurtulan iki kadın, İngiliz Daily Mail gazetesine konuştu. Olay anını anlatan Barbara Serpentini “Çok fazla silah sesi duydum. Vurulacaktım. Sakinleşmeye çalıştım. Kendime sürekli ‘öleceğim, öleceğim’ diyordum” ifadelerini kullandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; saldırılar esnasında, geçtiğimiz günlerde güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanan La Casa Nostra adlı kafede bir şeyler içen Sophia Bejali ve Barbara Serpentini, yaşadıkları şokun etkisinden kurtulmaya çalışıyor.

40 yaşındaki Bejali, saldırganın namluyu üzerlerine çevirip tetiği çektiğinin görüldüğü videoyu izleyip o anlara ilişkin şunları söyledi: "Bana doğru geliyordu, silahını kafama doğrulttu. Her şey bir anda oldu. Çok şanslıyım. Çok şanslıyız. Ne kadar yakın olduğunu fark etmemiştim.“

Paris'te siyaset bilimi ve felsefe okuyan 18 yaşındaki Serpentini ise "İkimiz de bizi görmediğini sandık. Öldürülmeye bu kadar yakın olduğumuzu fark etmedik. Görüntüleri izleyince oradaki kadının çok şanslı olduğunu hissettim. Onun ben olduğuma inanamıyorum. Biliyorum kulağa çok tuhaf geliyor ama kendime dışarıdan bakıyorum ve bunu yaşayan kişinin şanslı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Tam karşımızda siyah bir otomobil durdu”

Cezayir asıllı olan ve bir hukuk firmasında çalışan Bejali'nin yaşadığı şok şu sözlerine yansıyor: "Başka bir restorana gitmiş olsaydım belki de şimdi ölüydüm. Belki de arkadaşıma masanın altına saklanması için bağırmasaydım da ölüydüm. Belki... Belki... Belki... Belki... Yaşananları düşünmemeye çalışıyorum."

Saldırganın bir kişiyi öldürdüğü pizzacının kapısına yakın olan Bejali, “Karşımızda, taraçanın tam karşısında, siyah bir otomobilin durduğunu hatırlıyorum sadece ve bir anda maytaba benzer sesler geldi. Birkaç saniye sonra maytap değil de silah sesi olduğunu anladım. Barbara’yı masanın altına çektim” dedi.

“Diğer adam hâlâ ateş ediyordu”

Serpentini ise dehşet anlarını şöyle anımsıyor: “Ellerimi gözlerimin üzerinde tutuyordum. Belki de gözlerimi saklarsam beni görmeyeceklerini düşünüyordum. Çok fazla silah sesi duydum ve hemen Kalaşnikof olduğunu anladım. Vurulacaktım. Sakinleşmeye çalıştım. Kendime sürekli ‘öleceğim, öleceğim’ diyordum.”

Silah sesleri durunca kafasını kaldırıp önüne baktığını anlatan Serpentini, “Bacaklarını gördüm. Ayağında siyah spor ayakkabı vardı. Uzunca bir süre karşımda durdu. Saniyeler olmalıydı ama bana çok daha uzun geldi. Bakışlarımızın kesişmesini istemiyordum. Gözlerimi sakladım tekrar. Birkaç santimetre uzaktaydı. Diğer adam hâlâ ateş ediyordu ve yanımdaki adamın ne yaptığını duyamıyordum. Duyamıyordum ama gittiğini anladım. Bizi görmediğini sanmıştım” diye devam etti.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan Paris katliamının birinci haftası geride kalırken, Fransız haber ajansı AFP, saldırıların hemen ardından çekilen bir video servis etti.

Saldırganlarca kurşun yağmuruna tutulan La Bonne Biere adlı kafenin önünü yansıtan görüntülerde, ölümden kıl payı kurtulan insanlar, kaldırımlara saçılan cansız bedenlere korku dolu gözlerle bakarken görülüyor.