Paris'teki Louvre Müzesi'nde bir heykel 'fazla müstehcen' denilerek kaldırıldı

Sanatın başkenti olarak kabul edilen Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen bir heykel, 'fazla müstehcen ve pornografik olduğu' gerekçesiyle kaldırıldı. Heykeltıraş sanatçı Joep van Lieshout, kaldırılan heykelinde insanların hayvanlara zulmünü anlattığını ve cinsel bir yorum uyandırmayı amaçlamadığını söyleyerek karara tepki gösterdi. van Lieshout'un çelik, ahşap ve camyününden yaptığı geometrik heykelde, kırmızı renkli bir insan figürü, dört ayaklı bir canlıyla cinsel ilişkiye giriyormuş gibi görünüyor.

Uluslararası sanat camiası, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Louvre'un soyut bir heykeli ‘fazla müstehcen olduğu' gerekçesiyle sergilemeyi reddetmesini konuşuyor. Louvre'un sosyal medyadaki tepkiler üzerine sergilemekten vazgeçtiği heykel, ‘rakip' Pompidou Centre'da sergilenecek.

"Etnik bir sorunu anlatıyorum"

‘Domestikator' isimli 12 metrelik heykel, Hollandalı sanatçı Joep van Lieshout'un eseri. van Lieshout'un çelik, ahşap ve camyününden yaptığı geometrik heykelde, kırmızı renkli bir insan figürü, dört ayaklı bir canlıyla cinsel ilişkiye giriyormuş gibi görünüyor. Hollandalı sanatçı çalışmasında, insanların hayvanları tarım ve endüstriyel gerekçeler için zorla evcilleştirmesini eleştirdiğini ve bundan doğan etik sorunlara dikkat çektiğini söylüyor.

Sputnik'in haberine göre, van Lieshou söz konusu çalışması hakkında, "Müstehcen olduğunu düşünmüyorum. Hatta daha az müstehcen olması için ne yapabilirim, bilmiyorum" diyor. Sanatçı, heykeli cinsel bir yorum uyandırma amacıya yapmadığını ifade ederek; heykelin üç yıl Almanya'nın Bochum kentinde sergilendiğini ve bugüne kadar benzer herhangi bir tartışma yaratmadığını söylüyor.

Louvre, aynı fikirde değil

Louvre Müzesi yönetimi ise, gelen eleştiriler üzerine heykeli, Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı (International Contemporary Art Fair — FIAC) kapsamında Louvre'un hemen yanında bulunan 13. yüzyıldan kalma Tuileries Bahçeleri'nde açık havada sergilemekten vazgeçti. Sonrasında Louvre'un 'modern rakibi' sayılan Pompidou Centre'da sergilenmesinde karar kılındı.

"Şaşırdım, hayal kırıklığına uğradım"

Kararın kendisini şaşırttığını ve hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen van Lieshout, yerel medyanın Louvre Müzesi'nin sosyal medyadan gelen tepkilerden yola çıkarak heykeli kamusal bir alanda sergilemekten korktuğunu ifade ettiğinin altını çizdi.

"Spiritüel ama müstehcen değil"

Heykelin sergileneceği Pompidou'nun direktörü Bernard Blistene, Louvre Müzesi yönetimini "Müstehcen mi? Pornografik mi? Açıkçası müstehcenlik ve pornografi ne yazık ki her yerde ama bu sanat eserinde olmadığı kesin. Bu, eğlenceli bir sanat eseri. 20'inci yüzyılda Hollanda sanatında soyutlama ile figuratif resmin ilişkisine açık bir gönderme. Spiritüel ama müstehcen değil" ifadeleriyle eleştirdi.