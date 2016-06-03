Paris'te yeni barış arayışı



İsrail ile Filistinliler arasındaki anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm bulmak ve yeni bir girişim başlatmak amacıyla bugün Paris'te düzenlenen Ortadoğu Konferansı'nda biraraya geldi.

28 ülke ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, Fransa hükümetinin daveti üzerine düzenlenen buluşmada tarafları müzakereleri yeniden başlatmaya ikna etme imkânlarını ele alıyor. İsrail ve Filistinlilerin katılmadığı Paris'teki konferansta BM Güvenlik Konseyi'nin veto hakkına sahip beş üyesi de temsil ediliyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, konferans öncesi yaptığı açıklamada, "barış arayışının çıkmazdan kurtarılamamasının felakete yol açabileceğini" söyledi. Ayrault, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, Filistin bölgelerinde durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekti.

Fransa'nın önerisi

Fransa, İsrail ile Filistinliler arasındaki barış görüşmelerinin yıl sonundan önce başlatılabilmesi için tarafların sağlanan ilerleme ölçüsünde uluslararası toplum tarafından ödüllendirilmesini öneriyor.

Fransa'nın önerisini olumlu karşılamayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu barış müzakerelerinin uluslararası çerçevede yapılmasına karşı çıkarak Filistinlilerle doğrudan görüşmeler yapılmasından yana olduklarını söyledi.

Son olarak bundan iki yıl önce ABD Dışişleri Bakanı John Kerry tarafından başlatılan barış girişimi de daha öncekiler gibi başarısızlığa uğramıştı.