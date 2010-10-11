-PARİS'TE YARIN UÇAK SEFERLERİ AKSAYACAK PARİS (A.A) - 11.10.2010 - Fransız Sivil Havacılık İdaresi, yarınki genel grev yüzünden başkent Paris'teki uçak seferlerinin önemli ölçüde aksayacağı uyarısında bulundu. Havacılık İdaresi, Orly Havaalanındaki tarifeli seferlerinin yüzde 50, Roissy havaalanındaki seferlerinse yüzde 30 oranında iptal edildiğini duyurdu. Fransa genelinde, tarifeli hızlı tren seferlerinin üçte birinin de iptal edilmesi bekleniyor. Yarınki grevden Fransa'dan Belçika ve İngiltere'ye yapılan tren seferleri etkilenmeyecek, ancak Almanya ve İsviçre'ye yapılan tarifeli ortalama 10 trenden 8'i iptal edilecek. Fransa'da emeklilik reformuna karşı çıkan işçiler, yarın bir günlük genel greve gidecek. Çalışanlar, hükümetin emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkartılması planına itiraz ediyor.