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Dünya
Deutsche Welle

Paris'te Ukrayna konuşuluyor

Alman ve Fransız meclislerinin dışişleri komisyonları Paris'te düzenlenen ortak toplantıda Ukrayna'yı görüşüyor.

21 Mayıs 2014 12:55

Toplantıya Fransız Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elisabeth Guigou ve Alman Meclisi'nin Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen başkanlık ediyor.

İki ülkenin dışişleri komisyonları başkanları, beraberlerindeki Polonyalı mevkidaşlarıyla, "Kiev yönetimiyle dayanışma sergilemek ve cesaretlendirmek" amacıyla geçen ay Ukrayna'ya ziyarette bulunmuştu.

Alman Yeşiller Partisi'nin temsilcileri, Paris'teki toplantıda Fransa'nın Rusya 'ya silah ihracatını durdurması talebini gündeme getireceklerini açıkladı.

Alman hükümeti geçen aydan beri Alman şirketlerinin Rusya’ya silah ihraç etmesine izin vermiyor.

Toplantıda Ukrayna'nın yanı sıra Afrika ve Arap ülkelerindeki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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