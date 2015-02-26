Paris’te üç El Cezire muhabiri gözaltına alındı

Fransa’nın başkenti Paris’te son iki akşamdır üst üste yaşanan ve polisi alarma geçiren insansız hava aracı krizinin nedeni ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılar, El Cezire’de çalışan üç gazetecinin kent üzerinde yasadışı İHA uçurmaktan gözaltına alındığını açıkladı.

Gazetecilerin adları ve hangi ülkenin vatandaşı oldukları henüz açıklanmadı.



BBC’nin haberine göre, Fransız medyası son iki gecedir Eyfel kulesi, ABD Büyükelçiliği, Concorde meydanı ve eski şehir kapılarının üzerinde insansız hava araçları görüldüğü haberleriyle çalkalanmaktaydı.



Paris üzerinde geceleri İHA uçurmak yasak olduğu gibi, gündüz uçuşları da ancak belediyeden izin alınarak gerçekleştirilebiliyor.