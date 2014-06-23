T24 LogoT24 Logo
Dünya

El Cezire çalışanlarına yedişer yıl hapis

Mısır hükümeti, Müslüman Kardeşleri geçen Aralık ayında yasaklamış ve ardından terör örgütü ilan etmişti

23 Haziran 2014 16:07

Mısır'da mahkeme, 'yalan haberler yaymak ve Müslüman Kardeşler'i desteklemek' suçlamalarıyla yargılanan üç El Cezire çalışanına yedişer yıl hapis cezası verdi.

Sanıklar Peter Greste, Muhammed Fehmi ve Baher Muhammed iddiaları reddediyor.

Dava uluslararası çapta tepkiye neden olmuş durumda.

Tepki gösterenler davanın politikleştiğini söylüyor.

Mahkeme kararı öncesi Avustralya Başbakanı Tony Abbott Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'den Avustralyalı gazeteci Greste'in serbest bırakılmasını istedi.

Savcılar mahkemeden sanıkların 15 ila 25 yıl arasında hapse mahkûm edilmelerini istemişti.

Davada dokuzu El Cezire çalışanı olmak üzere toplam 20 kişi yargılanıyor.

BBC'nin Kahire'de bulunan muhabiri Christian Fraser, mahkemeye daha önce sunulan kanıtların sanıklar hakkındaki suçları desteklemekle ilgisini olmadığını söylüyor.

Fraser, hakime sunulan belgeler arasından Greste'in ailesiyle gittiği tatiden fotoğraflar, atlara kötü muameleyle ilgili bir Sky Arabia haberi ve Nairobi'deki bir basın toplantısının videosu da bulunuyor.

Tony Abbott Sisi'ye, Greste'in Müslüman Kardeşler'i desteklemediğini sadece Müslüman Kardeşler'le ilgili haber yaptığını söyledi.

Bu ayın başında, yargılanan bir başka El Cezire çalışanı Abdullah Elshamy sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER

gazeteciel ceziremısırhapis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24