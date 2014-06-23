El Cezire çalışanlarına yedişer yıl hapis

Mısır'da mahkeme, 'yalan haberler yaymak ve Müslüman Kardeşler'i desteklemek' suçlamalarıyla yargılanan üç El Cezire çalışanına yedişer yıl hapis cezası verdi.

Sanıklar Peter Greste, Muhammed Fehmi ve Baher Muhammed iddiaları reddediyor.

Dava uluslararası çapta tepkiye neden olmuş durumda.

Tepki gösterenler davanın politikleştiğini söylüyor.

Mahkeme kararı öncesi Avustralya Başbakanı Tony Abbott Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'den Avustralyalı gazeteci Greste'in serbest bırakılmasını istedi.

Savcılar mahkemeden sanıkların 15 ila 25 yıl arasında hapse mahkûm edilmelerini istemişti.

Davada dokuzu El Cezire çalışanı olmak üzere toplam 20 kişi yargılanıyor.

BBC'nin Kahire'de bulunan muhabiri Christian Fraser, mahkemeye daha önce sunulan kanıtların sanıklar hakkındaki suçları desteklemekle ilgisini olmadığını söylüyor.

Fraser, hakime sunulan belgeler arasından Greste'in ailesiyle gittiği tatiden fotoğraflar, atlara kötü muameleyle ilgili bir Sky Arabia haberi ve Nairobi'deki bir basın toplantısının videosu da bulunuyor.

Tony Abbott Sisi'ye, Greste'in Müslüman Kardeşler'i desteklemediğini sadece Müslüman Kardeşler'le ilgili haber yaptığını söyledi.

Bu ayın başında, yargılanan bir başka El Cezire çalışanı Abdullah Elshamy sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılmıştı.