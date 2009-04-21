Paris'te Türk sinema haftası başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Türk Sinema Haftası" yönetmen Derviş Zaim'in "Nokta" isimli filminin gösterimiyle başladı.



Türk göçmen derneği L'ACORT ve Paris'in 10. Bölge Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen sinema haftası 28 Nisanda sona erecek. Paris'in 10. bölgesindeki L'Archipel sinemasında yapılacak etkinlikler çerçevesinde, Türkiye'den gelecek yönetmen ve sanatçıların katılımıyla Türk sinemasıyla ilgili tartışma programları düzenlenecek.



Sinema haftasında Derviş Zaim'in "Nokta", Mehmet Eryılmaz'ın "Hazan Mevsimi", Reis Çelik'in "Mülteci", Murat Saraçoğlu'nun "O... Çocukları", Aydın Sayman'ın "Janjan", Özcan Alper'in "Sonbahar", Onur Ünlü'nün "Güneşin Oğlu", Can Dündar'ın "Mustafa" ve Tolga Örnek'in "Devrim Arabaları" gösterilecek.

