Paris'te şüpheli kemer bulundu



Paris'te 130 kişinin öldüğü, 350'den fazla kişinin yaralandığı saldırılardan 10 gün sonra sonra çöp kutusunda şüpheli kemer bulundu. Polisin verdiği bilgilere göre, temizlik görevlileri kemeri Paris'in güneyindeki bir banliyö olan Montrouge'de fark etti. Paris Savcılığı, şüpheli bir kemer bulunduğunu ve incelendiğini doğruladı. Fransız haber kanalı BFMTV, kemerde patlayıcı maddelerin yanı sıra metal parçacıkların da bulunduğu ve bunun Paris saldırılarında intihar eylemcilerinin kullandığı patlayıcı düzeneklerle benzerlik taşıdığını öne sürdü.

Bombalar patlamadı mı?

Telefon konuşmalarının incelenmesi sonucu Paris saldırılarının baş şüphelilerinden Salah Abdeslam'ın saldırı gecesi Montrouge semtinin yakınlarındaki Châtillon bölgesinde olduğu tespit edilmişti. Aynı zamanda Abdeslam'ın kiraladığı Renault Clio marka araç da burada bulunmuştu. Uzmanlar, 26 yaşındaki Fransız vatandaşı Abdeslam'ın, patlamayan kemeri buraya atmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Abdeslam'ın kardeşi Brahim, saldırı gecesi kendisini havaya uçurmuştu. Saldırılardan bir süre sonra Abdeslam'ın Belçika'ya kaçtığı sanılıyor. Belçika'da terör alarmı en yüksek seviyeye çıkartılırken, Abdeslam'ın yakalanabilmesi için operasyonlara devam ediliyor.